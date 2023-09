Corona zit weer in de lift, moeten we ons zorgen maken? “Normaal zie je dat soort virussen zelden in deze periode”

De voorbije week gingen meer dan 10.000 Belgen langs bij de dokter met griepachtige klachten. Dat is bijna vier keer zo veel als enkele weken terug. De diagnose is evenwel vaak niet de griep, maar corona. “Het virus is vroeger dan verwacht aan een opflakkering begonnen.”

Ruim tienduizend consultaties voor griepachtige klachten en ruim vijftigduizend voor andere luchtweginfecties: bij de huisartsen in België lijkt de herfst al vroeg begonnen. De voorbije weken en zelfs maanden lag het aantal mensen dat zich grieperig voelt nooit zo hoog als nu.

“Koorts, hoesten en wat keelpijn: normaal zien we dat soort virussen eigenlijk zelden in deze tijd van het jaar”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, dat de drukte in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen wekelijks monitort. “Ik vermoed dat het door covid komt, want het griepvirus zelf is nog niet in omloop in onze contreien.”

Code geel

Dat corona opflakkert, merkt Sciensano ook in het afvalwater dat nog altijd gemonitord wordt. Daar zijn zelfs drempelwaardes overschreden om van “code geel” te spreken: in vijf van de 42 zones gaat het om hoge circulatie. “We hadden dat pas in september verwacht, wanneer de scholen weer opengingen en iedereen weer aan het werk ging”, zegt Van Gucht. “Maar we zagen het al sinds augustus toenemen. Hoe dat komt? Goede vraag. Er was wat kwakkelweer, en er is een soep van nieuwe coronavarianten aan het rondgaan.”

Problematisch is het allemaal nog niet. Verre van zelfs. “Er is momenteel niks om ons zorgen over te maken, want we komen van een zéér laag niveau. We zitten nu weer op het niveau van mei, maar ook toen waren de cijfers laag. Voor de parameter van huisartsconsultaties zaten we in de winter nog zes keer hoger dan nu. En in de ziekenhuizen is al helemaal niets te merken.”

Wat de cijfers wel aantonen, is dat corona nog altijd op en neer golft. “Het stof is nog niet gaan liggen, het is nog niet volledig endemisch”, zegt Van Gucht. “Laat het voor 65-plussers, zwangere vrouwen en mensen in de risicogroep een herinnering zijn dat het belangrijk is om je te laten vaccineren. Ook voor anderen is het gratis, trouwens. Een gezonde veertiger loopt maar weinig risico op ernstige ziekte, maar ik ga het ook nemen. Als het de kans verkleint dat ik een week rondloop met griepachtige klachten, vind ik dat al een goede reden.”