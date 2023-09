Minister Caroline Gennez veroorzaakt diplomatieke rel met Israël: “Ik heb geen spijt van mijn uitspraken”

“Ik was geschokt bij het lezen van de lasterlijke beschuldiging die minister Caroline Gennez maakte in een interview”, tweet Idit Rozenweig-Abu, de Israëlische ambassadeur in ons land. “Onze ambassade heeft officieel een protestbrief gestuurd naar de FOD Buitenlandse Zaken. De Belgische ambassadeur is naar ons eigen ministerie geroepen voor een berisping en om uitleg te geven.”

Om maar te zeggen, in Israël kunnen ze niet lachen met de uitspraken van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die had in De Morgen het volgende laten optekenen: “In de bezette Palestijnse gebieden, bijvoorbeeld, wordt de situatie onhoudbaar. Er worden hele dorpen van de kaart geveegd door de Israëli’s. De periodes van escalerend geweld zijn korter dan voorheen, maar wel frequenter en intenser. Daardoor krijgt de bevolking geen ruimte meer om op adem te komen. Sinds begin dit jaar zijn er al meer Palestijnen verwond en gedood bij geweld dan in heel het jaar 2022.”

34 kinderen

Gennez reageert nu op de Israëlische demarche door de ambassadeur uit te nodigen voor een “duchtig” gesprek, op donderdag 7 september. Maar het is niet de bedoeling om door het stof te gaan, ze heeft “geen spijt van de uitspraak”.

“België staat voor een duurzame tweestatenoplossing in Israël-Palestina”, zegt ze. “Wanneer democratie en mensenrechten onder druk komen te staan, waar ook ter wereld, klagen we dit aan. 2023 is nu al het dodelijkste jaar sinds lang in het Israëlisch-Palestijnse conflict, met slachtoffers aan beide zijden – maar aan Palestijnse zijde helaas ook 34 kinderen. De laatste maanden zien we systematische vernielingen van infrastructuur, mede gefinancierd door internationale solidariteit, zoals scholen, wijken en andere. Dit verdrijft hele gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever uit hun dorp. Een normaal leven wordt de facto onmogelijk gemaakt. We klagen dit aan, ook uit respect voor de Belgische belastingbetaler en de inspanningen van de internationale gemeenschap.”

Voorlopig blijft het daarbij. Elders in de regering zijn ze alleszins niet van plan om zich te moeien. “Dit zal wel koelen zonder blazen”, klinkt het.