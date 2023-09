Miljardair Mohamed Al-Fayed (94) overleden, exact 26 jaar en één dag na de dodelijke crash van zijn zoon Dodi en prinses Diana

Mohamed Al-Fayed, de Egyptische zakenman en voormalige eigenaar van voetbalclub Fulham FC, is donderdag overleden op 94-jarige leeftijd. Exact 26 jaar en één dag nadat zijn zoon Dodi om het leven kwam in het auto-ongeluk waarbij ook prinses Diana betrokken was.

Al-Fayed, die het als zakenman schopte tot miljardair, werd geboren in Egypte maar woonde al sinds de jaren 60 in het Verenigd Koninkrijk. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en voetbalclub Fulham FC. Maar bij het grote publiek stond hij vooral bekend omwille van zijn onuitputtelijke pogingen om antwoorden te zoeken in het onderzoek naar het dodelijke auto-ongeluk van zijn zoon Dodi en diens toenmalige vriendin prinses Diana. Dat ongeval was donderdag exact 26 jaar geleden.

Diana en Dodi crashten op 31 augustus 1997 in een tunnel in Parijs nadat ze achtervolgd werden door paparazzi. Al-Fayed was ervan overtuigd dat het niet om een ongeluk ging, maar wel om een complot waarbij onder meer de nationale veiligheidsdienst en zelfs prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth, betrokken zou zijn geweest.

