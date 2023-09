VIDEO. Amper 15-jarig Belgisch toptalent Konstantinos Karetsas is dankzij knappe krul jongste doelpuntenmaker ooit in ons profvoetbal

Het nog maar 15-jarige toptalent Konstantinos Karetsas is vrijdagavond de jongste doelpuntenmaker ooit geworden in de Challenger Pro League. Met een knappe krul van buiten de zestien bezorgde hij Jong Genk een 1-1-gelijkspel tegen de Futures van Anderlecht. Straf: eerder in de match had hij met zijn mindere linker al bijna een identiek doelpunt gescoord, maar die bal spatte uiteen op de paal.