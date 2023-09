RSCA Futures valt na rust alweer fors terug en blijft achter met pijnlijke vier op twaalf

Nee, geen revanche voor de RSCA Futures na de nederlaag vorige week in Francs Borains. In Geel domineerde paars-wit vrijdagavond nochtans de eerste helft tegen Jong Genk, maar na de rust gaf het die verdiende voorsprong uit handen en moest het uiteindelijk vrede nemen met een punt. Met een vier op twaalf blijft RSCA Futures vooralsnog onder de verwachtingen.

Het gezelschap van RSCA-coach Marink Reedijk moest voor de ‘thuismatch’ zowaar de bus in voor een lange trip naar Geel, waar dit seizoen Jong Genk zijn thuiswedstrijden speelt. Een bacterie in de grasmat van het Lotto Park kostte de RSCA Futures hun thuisvoordeel. Paars-wit begon met dezelfde piepjonge elf spelers die vorige week met het kleinste verschil hadden verloren op het veld van Francs Borains.

© BELGA

Anderlecht begon in elk geval prima en na amper drie minuten stond het zelfs al op voorsprong. Monticelli snoepte de bal af van Caicedo en via Moutha deed Degreef de netten trillen. Twee minuten later hingen de bordjes al ei zo na in evenwicht, maar Genk-speler John knalde onbesuisd over. Toch had paars-wit zijn zaakjes best goed op orde. Lapage heerste achterin, aanvoerder Engwanda controleerde het middenveld en Leuvenaar Degreef schitterde in de opbouw. Angulo en Tudor hadden zelfs nog voor de rust voor een dubbele voorsprong kunnen zorgen, maar kenden geen succes met onder meer een bal op de paal. Aan de overkant viel er ook nog wel een Limburgse kans te noteren. De amper 15-jarige Karetsas, nota bene opgeleid in Neerpede maar weggeplukt door Genk, krulde de bal rakelings naast.

Na rust kwam Jong Genk na een dubbele wissel heel wat beter voor de dag. Adedeji zag zijn schot eerst nog net naast gaan, maar even later was het toch raak. Karetsas schilderde de bal prinsheerlijk tussen de duikende Vercauteren en de paal en tekende zo voor de gelijkmaker. Coach Reedijk besefte dat hij moest ingrijpen en reageerde met een verrassende wissel. Uitblinker Degreef ruimde plaats voor de 17-jarige Lars Montegnies, die eerder deze week de overstap had gemaakt uit de A-kern van KV Kortrijk. Na zeventig minuten voerde Reedijk ook nog een driedubbele wissel door. Zo ruimde Alonzo Engwanda plaats voor zijn 15-jarige broertje Nunzio. Ook Camara en Vergeylen mochten nog komen opdraven om het puntje uit de brand te slepen. Paars-wit kwam nog stevig onder druk te staan, maar hield uiteindelijk toch de 1-1-stand op het bord.

Konstsantinos Karetsas, opgeleid in Neerpede, bracht Jong Genk langszij. — © BELGA

En zo lijkt het dat het jonge paars-wit moeite heeft om regelmaat in zijn spel te leggen. Net als tegen Beerschot vielen de jonge Brusselaars na een sterke eerste helft fors terug. “Dat is eigen aan een piepjonge ploeg”, sprak Reedijk eerder al. Kan allemaal best zijn, maar een seizoenstart met vier op twaalf is niet waar ze bij de Futures op gehoopt hadden.