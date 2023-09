Het is een ziekte die de maatschappij jaarlijks 958 miljoen euro aan ziektedagen kost, zo meldde de krant deze week. Maar ook een die mensen tot een hoopje ellende maakt en die niet te verhelpen is met even op de tanden bijten of een Dafalganneke. Drie migrainelijders getuigen over leven met de onzichtbare aandoening.