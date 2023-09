Beringen/Maaseik

Meespelen in een film: het was een droom van Britt Michels (15) uit Maaseik. Terwijl ze vocht tegen een hersentumor, kreeg ze een rolletje in de film Zondebokken. De première heeft ze niet gehaald. “Net voor ze is gestorven, heeft ze de beelden gezien. Ze glimlachte”, vertelt haar oma Jadzia.