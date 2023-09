Prima keepende Louis Bostyn blijft met Essevee achter met één op zes voor eigen volk: “We moeten dringend onze thuismatchen gaan winnen”

© BELGA

Bostyn pakte tegen Dender opnieuw uit met een resem reddingen, maar moest zich dus finaal toch nog gewonnen geven. “Dit was niet onze beste wedstrijd”, analyseerde de ervaren doelman de povere teamprestatie van Essevee. “We hadden niet echt een oplossing op hun manier van voetballen. Ze zochten heel vaak snel diepgang en dat bracht ons in de problemen. Ik hield mijn team enkele keren overeind. Op een gegeven moment kozen we ervoor om met drie man centraal achterin te gaan voetballen en vanaf dan liep het wel iets beter. Toch vond ik dat we iets te weinig de bal konden bijhouden. Daardoor kwamen we te vaak onder druk te staan. Voor de pauze kwamen we evenwel op voorsprong, maar in tegenstelling tot in Seraing waren we nu niet scherp genoeg om onze kansen af te werken en de 2-0 te scoren.”

Alleen viel de gelijkmaker van Rajsel natuurlijk wel pas in de absolute slotfase. Het maakte het toch net dat tikkeltje pijnlijker. “Een zondagsschot? Tja, misschien wel. Hij mag het wellicht nog tien keer proberen zonder succes. Jammer dat die bal er nu wel in vliegt. Dit is vooral voor de ploeg heel frustrerend. Als we hier hadden gewonnen, hadden we wellicht een heel weekend gewoon aan de leiding. Er is natuurlijk niets verloren want het zijn maar twee punten, maar één op zes voor eigen publiek is niet leuk. We moeten dringend onze thuismatchen beginnen te winnen. Laten we nu maar gewoon volgende week in de beker tegen Sint-Lenaarts de overwinning pakken. Uit die match moeten we proberen om vertrouwen te puren met het oog op de volgende opdrachten in de competitie.”

“We hebben zeker te weinig gecreëerd. Ik verwacht meer van mijn spelers” Frederik D’Hollander, trainer Zulte Waregem

© BELGA

Ook trainer Frederik D’Hollander keek uiteindelijk met een wrang gevoel terug op de tweede thuiswedstrijd van het nog prille seizoen. “Na de 1-0 hebben we te weinig kwaliteit geleverd aan de bal”, sprak de T1. “Dan moet je die wedstrijd gewoon uitspelen. Daarom hebben we ook wat geschoven na rust en net toen we minder leken weg te geven, slikten we toch nog die gelijkmaker. Dat is zuur. Maar we hebben zeker te weinig gecreëerd. Ik verwacht meer van mijn spelers. Op de tegenaanval hadden we eigenlijk nog de 2-0 kunnen maken, maar ik moet ook eerlijk toegeven dat het niet terecht zou zijn geweest. We moeten dan ook de juiste lessen trekken uit deze partij. We hebben bijvoorbeeld te weinig geanticipeerd op hun loopacties in onze rug.”

LEES OOK. RSCA Futures valt na rust alweer fors terug en blijft achter met pijnlijke vier op twaalf

En zo lijkt de positieve vibe na de zes op zes op Beerschot en Seraing alweer even te gaan liggen. “Vorige week waren onze verdedigers heel sterk, dat was dit keer allemaal net iets minder. Dat kwam ook omdat er te weinig druk op de bal was en zij kwamen er bij ons op rechts te makkelijk door. Dat hebben we dan ook bijgestuurd. Maar uiteindelijk moet je ook aan de bal meer doen. Wij hebben al te vaak achteruit gelopen.”