Liverpool heeft nieuwe middenvelder eindelijk beet: Reds kapen Ryan Gravenberch weg bij Bayern München

Liverpool heeft zich vrijdag in de sloturen van de zomermercato in het Verenigd Koninkrijk versterkt met Ryan Gravenberch. De 21-jarige Nederlander maakt de overstap van Bayern München. Met zijn transfer zou volgens verschillende Engelse media zo’n veertig miljoen euro gemoeid zijn.

“Ik ben heel blij dat de deal afgerond is en dat ik nu eindelijk hier ben”, zei Gravenberch in een eerste reactie. “Als je het van buitenaf bekijkt, is Liverpool een van de grootste clubs in de wereld. De fans, het stadion, het is allemaal geweldig. Daarom is dit de juiste club voor mij.”

Gravenberch maakte pas vorige zomer de overstap van zijn jeugdclub Ajax naar Bayern. In zijn eerste seizoen kwam hij 34 keer in actie (1 goal en 1 assist), maar een vaste basisspeler was hij niet. Coach Thomas Tuchel rekende niet meer op de Nederlander.

Bij Liverpool zag Jürgen Klopp een kans om zijn middenveld verder te versterken. De Reds haalden eerder deze zomer al middenvelders Alexis Mac Allister (Brighton), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) en Wataru Endo (Stuttgart, ex-STVV) naar Anfield. Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Fabinho (Ittihad Club) en Naby Keita (Werder Bremen) verlieten de club in het tussenseizoen.