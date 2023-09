Officieel: Albert Sambi Lokonga gaat op zoek naar speelminuten bij Premier League-promovendus Luton

Sambi Lokonga maakte in de zomer van 2021 een droomtransfer van Anderlecht naar Arsenal, maar een doorbraak bij de Gunners bleef uit. Hij speelde er in zijn eerste anderhalf jaar wel 39 wedstrijden, maar kon zich nooit opwerpen tot vaste titularis. In de terugronde van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Crystal Palace, maar dat werd met slechts negen optredens ook geen voltreffer.

Sambi Lokonga, die een cap heeft bij de Rode Duivels, zat vrijdagavond al op de tribune bij Luton in de verloren competitiewedstrijd tegen West Ham (1-2). De promovendus opende zijn eerste seizoen in de Premier League met drie verliespartijen.