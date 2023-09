Omstreden Mason Greenwood vindt onderdak in Spanje en zet carrière verder bij Getafe

Mason Greenwood heeft na zijn vertrek bij Manchester United een nieuwe club gevonden. De 21-jarige Engelse aanvaller gaat naar de Spaanse eersteklasser Getafe. Die maakte vrijdagavond zijn komst bekend. Greenwood speelde al anderhalf jaar geen wedstrijden meer vanwege zijn betrokkenheid in een zaak van mishandeling en verkrachting.

In januari 2022 werd een onderzoek tegen de speler opgestart nadat een vrouw klacht tegen hem had ingediend. Zij beschuldigde de jonge aanvaller van verkrachting en geweldpleging. Eind november vorig jaar zou er een proces volgen, maar in februari werd beslist dat Greenwood vrijuit ging. Manchester United ontbond eind vorige maand zijn contract na een intern onderzoek.

Greenwood is een jeugdproduct van Manchester United. Begin 2019 maakte hij zijn debuut voor de A-ploeg. Hij speelde er 129 wedstrijden, waarin hij 35 keer scoorde. Vanwege de affaire werd de aanvaller, die in 2020 een eerste cap versierde voor Engeland, door ManU disciplinair geschorst. Hij speelde geen match meer sinds januari vorig jaar. Greenwood had bij de Red Devils nog een contract tot 2025.

Getafe haalde vier punten uit zijn eerste drie wedstrijden in het nieuwe seizoen in Spanje. Vorig seizoen werd als vijftiende maar nipt degradatie ontlopen.