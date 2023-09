Dan toch transfer naar Premier League voor Mike Trésor: Burnley van Vincent Kompany kondigt ‘Spider-Mike’ aan

Mike Trésor verlaat Genk dan toch voor Burnley. De club van Vincent Kompany kondigde klokslag middernacht - het moment dat de Engelse transfermarkt sloot - de transfer aan van de Player of the Year van de Jupiler Pro League met een ludiek filmpje.

De transfersoap rond de Profvoetballer van het Jaar duurde al weken. In de laatste uren van de mercato in het Verenigd Koninkrijk raakte de overgang alsnog rond. Burnley huurt Trésor in eerste instantie van Genk, maar er werd ook een verplichte aankoopoptie van zo’n achttien tot twintig miljoen euro opgenomen in het contract.

De 24-jarige Trésor speelde twee seizoenen voor Racing Genk. Na een moeilijk eerste jaar ontplofte hij vorig seizoen helemaal. In 39 competitiewedstrijden voor de Limburgers scoorde hij acht keer en gaf liefst 24 assists, een nieuw record in de Jupiler Pro League. Uiteindelijk rondt hij zijn Genkse passage af met 9 goals en 33 assists in 84 wedstrijden. Voordien brak hij in Nederland door bij NEC en Willem II.

Bij promovendus Burnley vervoegt Trésor het groepje landgenoten onder leiding van coach Kompany. Rode Duivel Ameen Al-Dakhil, Hannes Delcroix, Manuel Benson, Samuel Bastien, Anass Zaroury en Enock Agyei staan er ook onder contract. De Clarets misten hun start wel met twee nederlagen.