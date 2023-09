Echt op de valreep: Divock Origi trekt op huurbasis terug naar de Premier League

Origi streek pas vorige zomer neer in Milaan, maar een succes werd zijn passage in San Siro niet. Hij kwam wel in 36 wedstrijden op het veld, maar kon daarin slechts twee keer scoren en twee assists geven. Coach Stefano Pioli rekende niet meer op hem en Origi zocht al enkele weken naar een uitweg.

Die werd gevonden bij Nottingham Forest. Hij wordt er ploeggenoot van middenvelder Orel Mangala.

Terug naar gekende grond

Origi keert zo terug naar de Premier League. Hij speelde eerder zeven seizoenen voor Liverpool. Bij de supporters van de Reds is de 32-voudig Rode Duivel nog steeds een levende legende. Origi maakte onder meer cruciale goals in de halve finale (tegen FC Barcelona) en finale (tegen Tottenham) van de Champions League-campagne van het seizoen 2018-2019. Liverpool zou dat jaar de Beker met de Grote Oren op zak steken. Origi won met Liverpool ook een titel. In totaal eindigde hij er met 41 goals en 18 assists in 175 wedstrijden.

Bij Liverpool is Origi een held na het binnenhalen van de Champions League.

Eerder op de avond versterkte Nottingham Forest zich ook al met de Ivoriaanse middenvelder Ibrahim Sangaré (PSV), de Griekse doelman Odysseas Vlachodimos (Benfica), de Engelse aanvaller Callum Hudson-Odoi (Chelsea) en de Argentijnse middenvelder Nicolás Domínguez (Bologna).