Tom Ongena krijgt dan toch concurrentie voor voorzitterschap Open VLD: theatermaker Vincent Stuer gooit zich in de strijd

Sinds Egbert Lachaert opstapte als Open VLD-voorzitter, nam eerst premier Alexander De Croo heel even over tot Tom Ongena aangesteld werd. Diens voorzitterschap moet nog bevestigd worden op officiële verkiezingen binnen de partij en lang leek hij daar geen enkele concurrentie te krijgen. Dat is nu veranderd.

Vincent Stuer (47) werpt zich in de strijd. De bekende theatermaker, sinds 1999 al bij Open VLD aan de slag als onder meer speechschrijver voor Karel De Gucht en Guy Verhofstadt, noemt een wissel van de macht noodzakelijk. “Je kunt niet met de huidige partijtop de volgende verkiezingen ingaan”, zegt hij in Het laatste nieuws. “Er is een wissel van de macht nodig, na vijf keer op rij met dezelfde mensen verkiezingen te hebben verloren. Als we nu niet vernieuwen, is het te laat. Open VLD zit in een existentiële crisis: we moeten nu alles doen om dat te voorkomen.”

Het is er Stuer naar eigen zeggen om te doen de partij op te schudden. Hij wil in 2024 allemaal “nieuwe” lijsttrekkers van binnen of buiten de partij. “Pas op de tweede plaats komen de bekende koppen.” Of hij de enige uitdager van Tom Ongena wordt, weten we op 17 september. Op 23 september stemmen de partijleden voor hun nieuwe voorzitter.