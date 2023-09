Vlaams ondernemerskoppel verhuisde naar Dubai, maar kampt in België nog met schuldenput van 1,7 miljoen euro

In 2024 vindt de 25ste editie van de Hercules Trophy plaats in de Mechelse Nekker. Tijdens deze driedaagse teambuilding nemen teams van bedrijven het in verschillende etappes tegen elkaar op. Volgens verschillende aandeelhouders is deze feesteditie echter een schijnvertoning. “De zaakvoerders verhuisden recent naar Dubai, maar laten in België een put van 1,7 miljoen euro achter.” “Als ondernemers zijn we verre van perfect”, verdedigen ze zich.