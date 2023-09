Koning keurt nieuwe regering van Thailand goed

De koning van Thailand heeft zijn fiat gegeven voor de nieuwe regering in het land. Daarmee komt een einde aan een maandenlange politieke impasse.

Koning Maha Vajiralongkorn heeft akte genomen van het nieuwe kabinet van premier Srettha Thavisin en de benoeming van 34 ministers, zo blijkt uit het Thaise staatsblad. Sommige ministers zetelden al in de vorige regering, die werd gesteund door het leger en erg onpopulair was bij de bevolking.

In mei won de progressieve partij Move Forward van Pita Limjaroenrat de verkiezingen, maar die slaagde er twee keer niet in om een regering op de been te brengen. De senaat, waar veel leden zijn aangesteld door het leger, blokkeerde de benoeming van Limjaroenrat tot premier.

Uiteindelijk sloot de tweede partij en ook de belangrijkste bondgenoot van Move Forward, Pheu Thai, een akkoord met de partij Bumjaithai uit de aftredende regering.