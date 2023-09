Marc Brys haalt (even) opgelucht adem na eerste zege met OH Leuven: “Ik vind dat er onnodige druk op ons is gezet”

Na een 3-0 zege, de eerste overwinning van het seizoen, is er een klein beetje druk van de ketel bij OH Leuven. Al is het nog niet helemaal duidelijk of Marc Brys nu kan aanblijven. “Als het bestuur twijfelt aan mijn competenties, moet het iemand anders nemen.”

Het plan van de OHL-supporters om pas vijf minuten na de aftrap het stadion te betreden, ging niet door. Onder meer op vraag van Marc Brys werd ervoor gekozen om de ploeg van bij het begin van de wedstrijd tegen KV Kortrijk te steunen. De coach zag het graag gebeuren. “De fans waren aanvankelijk enorm negatief, maar hebben dan beseft dat ze de ploeg moesten ondersteunen”, zag Brys. “Ze zijn vol achter onze ploeg gaan staan en dat vind ik knap.”

De sfeer was van bij het begin goed aan Den Dreef en werd alleen beter naarmate de score opliep. Uiteindelijk werd het 3-0 en ging er zelfs een Mexican Wave rond. “Ik hoop dat iedereen die OHL een warm hart toedraagt een leuke avond heeft gehad”, zei Brys.

Niet alleen over de ambiance, maar ook over de wedstrijd an sich was Brys tevreden. “We hebben controle gehad van minuut één tot negentig, hebben wederom gescoord vanuit een stilstaande fase en hebben weinig weggegeven”, merkte hij op. “Veel positieve dingen om te onthouden dus, en dan was er nog Joël Schingtienne, die meteen scoorde bij zijn debuut.” De 21-jarige centrale verdediger liet meteen een prima indruk. “Wat hij doet, is fantastisch en uniek”, aldus Brys. “Het heeft anderhalf jaar geduurd voor we hem klaar kregen, en hij werd ook geblokkeerd door de sterke prestaties van Ewoud Pletinckx, maar hij heeft nu zijn kans gegrepen. Zijn potentieel is enorm.”

Schingtienne kwam in de ploeg om in een systeem met drie centrale verdedigers te spelen. Wordt dat vaste prik de komende weken? “We moeten ons systeem kiezen in functie van het wedstrijdplan en de tegenstander”, antwoordde Brys. “Maar het lijkt mij wel duidelijk dat dit systeem perspectieven biedt om mee verder te gaan.”

Eenvoudige keuze

Na afloop van de wedstrijd ging het veel over de druk die de voorbije dagen en weken ontstond. “Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten, en uiteraard willen de fans Brys buiten als hij twee op vijftien pakt. Dat is niet onlogisch”, denkt Brys. “Maar ik hoop wel dat we ze nu weer achter ons hebben. Ik vind dat er onnodige druk is gezet, maar soit, iedereen heeft dat recht. Het heeft ons alleen maar gemotiveerd.”

Druk van de fans is één ding, druk vanuit het bestuur nog iets anders. Marc Brys de laan uitsturen na een 3-0 overwinning, terwijl hij eindelijk over een min of meer volwaardige kern beschikt, ligt moeilijk. En toch lijkt het nog geen uitgemaakte zaak of de OHL-bazen het seizoen willen uitdoen met hun huidige trainer. “Als het bestuur twijfelt aan mijn competenties, moet het iemand anders nemen. Dat is een eenvoudige keuze”, besluit Brys.

De druk op hun trainer is ook de spelers van OHL niet ontgaan. “Hij heeft er niet speciaal over gesproken, maar wij spreken ook met mensen in de club en met supporters. Wij lezen ook kranten en sociale media”, zegt Ewoud Pletinckx daarover. “Dus we wisten zeker dat onze trainer onder druk stond.” En ook bij de spelers zelf lag er natuurlijk druk. “Zeker weten”, zegt Ewoud Pletinckx daarover. “Ook wij voelen die. Na de nederlaag in Eupen was er een heel sterk gevoel aanwezig dat we tegen Kortrijk absoluut moesten winnen. En dat is gelukkig gelukt. Mentaal gaan we daardoor toch met een heel ander gevoel de interlandbreak in.” Op 17 september ontvangt OHL thuis AA Gent.