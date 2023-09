Koppel uit ‘Temptation island’ trekt naar rechter om zware psychische problemen door toedoen van programma

Efrain en Aylin in 2021 in ‘Temptation island’. — © RTL

Efrain (26) deed in 2019 al eens mee als verleider aan het programma, twee jaar later ging hij in een koppel met Aylin (24) de uitdaging aan. Dat was toen ook bij ons op televisie te volgen. Die deelname viel hen allebei zwaar, zo getuigen ze in de Nederlandse krant Algemeen dagblad (AD). Niet alleen de omstandigheden daar, waar ze naar eigen zeggen zwaar onder druk gezet en gemanipuleerd worden, maar ook wat na het programma gebeurt, valt hen bijzonder zwaar.

Vooral Aylin gaat erna door een erg moeilijke periode. Ze heeft veel contact met de programmamakers, zo zegt ze, maar veel begrip tonen die volgens haar niet. Er volgen twee pogingen om uit het leven te stappen. Bij de tweede kan Efrain haar nog net redden. Dat ze vervolgens nog opgetrommeld en onder druk gezet worden om een interview te geven voor de ‘hoe gaat het ondertussen met’-aflevering, zeggen de twee aan het AD.

30.000 euro

Bemiddeling met programmamakers RTL en Simpel Zodiak leidt tot een schadevergoeding van 30.000 euro. Die is gebaseerd op misgelopen inkomsten omdat ze tijdelijk niet konden werken en op emotionele schade. De programmamakers laten in die bemiddeling wel opnemen dat het betalen van dat bedrag niet betekent dat zij aansprakelijk zijn.

Wanneer ook andere kandidaten blijvende psychische problemen blijken te hebben en de 30.000 euro schadevergoeding niet voldoende blijkt omdat Aylin nog altijd niet aan de slag kan, trekken de twee Nederlanders nu naar de rechtbank. “Producenten van televisieprogramma’s moeten verantwoordelijk worden gehouden als zij beïnvloedbare en kwetsbare deelnemers ernstig beschadigen door hen onder te grote druk te zetten. Dit geldt nog meer als blijkt dat zij niet de juiste begeleiding en nazorg hebben geboden”, zegt hun advocaat Sébas Diekstra, die ook pleit voor meer controle op programmamakers.

Inhoudelijk wensen de programmamakers in Algemeen dagblad niet in te gaan op de gesprekken die gevoerd zijn met Efrain en Aylin. In de reactie leggen ze wel uit dat de “boeteclausules” - het contractueel vastleggen van boetes als de kandidaten uit de biecht praten - er enkel toe dienen om “spoilers te voorkomen”.

Ook begeleiding is er voldoende, zegt een woordvoerder. “Zij worden begeleid bij mediaoptredens en er is kandidatenbegeleiding, psychologische ondersteuning en nazorg. Onze protocollen worden elk jaar geëvalueerd, samen met de betrokken producenten. Hierin wordt ook feedback van deelnemers verwerkt.”

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.