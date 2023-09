KV Kortrijk pakt 1 op 18, stoel van Still begint te wankelen: “Ik ben enkel met mijn spelers bezig”

De feiten zijn zoals ze zijn en die zijn keihard: KV Kortrijk won opnieuw niet en begint met een 1 op 18 aan de competitie. OH Leuven versloeg KVK op vrijdagavond met 3-0. De stoel van coach Edward Still begint te wankelen. “We hebben tijd nodig, maar die hebben we niet.”

KV Kortrijk blijft de rode lantaarn behouden. Het verloor opnieuw en start de competitie met een 1 op 18. Edward Still kan geen al te fraaie cijfers voorleggen aan het Kortrijkse bestuur. “Ik weet dat de resultaten beter moeten”, zegt de T1 van KVK. “We hebben tijd nodig, maar die hebben we niet. Nu is er even geen wedstrijd en is het kwestie om ons top voor te bereiden in aanloop naar Anderlecht. Eerlijk? Ik heb geen idee of mijn job aan zijden draadje hangt. Het is niet aan mij om daarover te praten. Ik steek enkel energie in mijn spelers. De omstandigheden en de onzekerheden die heersten op de club waren moeilijk voor iedereen. Ook voor mij. Ik wil nog drie spelers toevoegen aan mijn kern. We zullen nu verder werken op enkele automatismen binnen de kern.”

Avenatti bank

Avenatti keerde terug in de selectie van KV Kortrijk na zijn schorsing van vorige week. Echter verscheen de Uruguayaan niet in de basis. “Het was een bewuste keuze”, aldus Edward Still. “Vorige week speelde Davies heel goed samen met Kadri en misschien zou dat vandaag ook wel werken. Deze match vonden we hem niet zo goed. Onze eerste helft daarentegen was wel goed. Ik voelde wat stress binnen de ploeg in de tweede helft. Ze scoren op een goede hoekschop, het zat ons toen niet echt mee.”