Georges-Louis Bouchez krijgt taart in gezicht bij boekvoorstelling in Fnac, en valt taartgooier vervolgens zelf aan

Tijdens de voorstelling van zijn boek in Fnac in Luik heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een taart in zijn gezicht gekregen. Daarna viel hij de taartgooier zelf aan. “Jammer, het leek me een lekkere taart”, reageerde hij.

Bouchez stelde zijn nieuwe boek zaterdagvoormiddag voor in de Fnac in Luik. Net voor het einde, rond 11.30 uur, liepen een vader en zoon de zaak binnen. Zij gingen in de wachtrij staan voor een foto of handtekening. “Een vader en zijn zoon stonden al ongeveer dertig minuten in de rij toen de oudere man een taart uit een doos haalde en naar de voorzitter gooide”, aldus de woordvoerder. Bouchez zou hierna een douche hebben genomen om de signeersessie voort te zetten. Volgens de woordvoerder ging hij ook in gesprek met de man die het gebak had gegooid.

“Het is niet normaal om iemand fysiek aan te vallen”, klinkt het bij MR. De woordvoerder liet verder nog weten dat Bouchez een klacht zal indienen, zodat “er iets zou gebeuren”. “Geweld mag niet gebanaliseerd worden.”

“Er was iemand zo intelligent om een taart te verspillen”, reageerde Bouchez wat later in een reactie op Twitter, waarin hij alle aanwezigen bedankt. “Jammer, want het leek me een heel lekkere taart. Daarna heb ik met hem kunnen praten. Hij deelt mijn politieke mening niet, dat was duidelijk.”