Dierenarts reageert scherp op kritiek die ze kreeg na euthanasie van hond die Tayla (8) doodbeet: “Het monster, dat is zij”

De dierenarts die afgelopen week een Amstaff van bijna 3 jaar oud heeft laten inslapen nadat die een meisje doodgebeten had in La Louvière, heeft op Facebook scherp gereageerd op alle kritiek die ze sindsdien gekregen heeft. “Het monster, dat is zij.”

Op 12 juli 2021 kwam de 8-jarige Talya op bijzonder tragische wijze om het leven in Strépy-Bracquegnies. Haar moeder had haar dochter alleen thuis gelaten met twee mastiffs, en de twee honden beten het meisje die avond dood. Een van hen werd door de toegesnelde politie doodgeschoten toen ook zij er het slachtoffer van dreigden te worden, maar de tweede hond was gevlucht in de woning toen de agenten toekwamen.

Toch was het duidelijk dat ook de 3 jaar oude Iron heeft bijgedragen tot de dood van het meisje. En dus begon een twee jaar durende juridische strijd, met als resultaat dat het dier toch geëuthanaseerd moest worden. Dat gebeurde donderdag bij een dierenarts in La Louvière.

Bedreigd

De verontwaardiging over die beslissing was bijzonder groot. Meer dan honderd mensen kwamen aan de praktijk protesteren en afscheid nemen van het dier. De dierenarts werd sindsdien op sociale media voortdurend met de dood bedreigd. Daarom besloot ze van zich af te bijten in een eigen bericht op Facebook.

“We hebben een leven moeten beëindigen”, begint haar bericht. “Dat van Iron, een hond in goede gezondheid. Een hond die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats opdook, en vooral met de verkeerde mensen. Een hond die voor altijd in onze harten zal zitten. Een hond die een goede leven verdiende, omgeven door mooie mensen.”

“Ik ben geen monster”, gaat ze verder. “Je schiet op het verkeerde doelwit. Het monster, dat is zij. De onwaardige moeder die twee personen gedood heeft: haar dochter en Iron.”