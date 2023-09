Uitbraak legionella in Polen kostte al 19 levens

Honderdzestig mensen raakten besmet met de bacterie. De meesten komen uit Rzeszów, een stad met 196.000 inwoners op 250 kilometer van de hoofdstad Warschau.

De legionella-bacterie kan een ernstige longinfectie teweegbrengen. Vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem of met ziektes zoals diabetes of hart- en longaandoeningen houdt een besmetting risico’s in. Ook rokers en oudere mensen lopen meer gevaar.

De besmetting gebeurt via de luchtwegen na het inademen van bacteriën via bijvoorbeeld verneveld water of airconditioning. De bacterie groeit het best bij temperaturen tussen 25 en 45 graden. De groei wordt geremd boven 55 graden en boven 60 graden sterven de kiemen.