“Trakteer ons nog eens op je glimlach”: wielermaten Lotto Dstny dragen kist Tijl De Decker, kerk veel te klein voor uitvaart

Wommelgem

De kerk van Wommelgem was zaterdagvoormiddag te klein voor de uitvaart van Tijl De Decker, de 22-jarige wielrenner die stierf na een ongeval op training in Lier. Buiten volgden nog meer dan honderd mensen de uitvaart op groot scherm. Zijn familie droeg zijn eenvoudige blankhouten kist binnen, zijn ploegmaten van Lotto Dstny droegen hem buiten. Tijl was niet alleen een winnaar op de weg, maar nog een grotere winnaar in de vriendschap, zo klonk uit alle getuigenissen. De dienst duurde bijna twee uur.