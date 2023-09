Op de Koreaanse barbecue met AA Gent-speler Hong en Buffalo-fan Sioen: “Zestien uur gamen, ik was nooit blijer”

Laat de Gentse muzikant Frederik Sioen, kenner van de Zuid-Koreaanse zeden, barbecueën met de nummer tien van de Buffalo’s, Hyunseok Hong, en er volgt een succulent gesprek met vlees aan. Over knuffelbeer Hein, tranen in Duitsland, militaire dienstplicht en Koreaanse roem. Of hoe de meest mysterieuze speler van AA Gent wat inkijk in zijn leven gunt. Net op tijd, nu Club Brugge een ‘afscheidswedstrijd’ wordt.