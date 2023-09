‘Ruimtevaarder’ van Kommil Foo verkozen tot beste Nederlandstalige hit van de Lage Landen

Radio 1 vroeg luisteraars om te stemmen op hun favoriete Nederlandstalige songs. Zaterdag, 2 september, werd de top 100 gedraaid en het was Kommel Foo met ‘Ruimtevaarder’ die de meeste stemmen kregen.

Ze lieten ‘Ploegsteert’ van het Zesde Metaal en ‘Tim’ van Wim De Craene achter zich.

Raymond van het Groenewoud, The Scene, Noordkaap en Boudewijn de Groot kwamen 4 keer voor in de lijst. Stijn Meuris haalde met Noorkaap en Monza zelfs 5 vermeldingen.

Echt grote verrassingen waren er niet in de lijst. Of toch.

Geen Kreuners in de lijst

De Kreuners haalden De Lage Landen-lijst niet. Vorig jaar stond hun meezinger ‘Ik Wil Je’ nog op 70, het jaar daarvoor kwam zelfde nummer binnen op 100. Maar Walter Grootaers (68) laat het niet aan zijn hart komen. “Eerlijk gezegd ben ik daar niet mee bezig. Nooit geweest eigenlijk. Lijstjes zeggen me weinig. Net als prijzen. Alles wat ik in mijn carrière gekregen heb staat in de kelder. Eén gouden heeft ooit in ons toilet gehangen. Maar verder in huis is ze niet geraakt.” (lacht)

Op 100 dit jaar stond een nummer dat De Kreuners ooit gecoverd hebben van de Nederlandse Tröckener Kecks: ‘Nu of Nooit’. Het heeft dus een haar gescheeld of ze stonden toch in die lijst. “Da’s waar, maar in feite ben ik blij dat het de Tröckener Kecks zijn geworden. Hun nummer is gewoon beter.”

Dat De Kreuners uit de lijst geknikkerd zijn, heeft volgens Grootaers te maken met het gebrek aan interesse voor Nederlandstalige rock. “Je hebt nog Stijn Meuris (Noordkaap) en Frank Vander Linden (De Mens). Maar in de lijst overleven vooral goeie chansons en komen de Nederlandse zangeressen sterk op. Rock is wat aan het wegdeemsteren, ook internationaal. Er zijn weinig groepen waarvan ik denk: die heeft het.”

Tom Pintens

Hun liedjes duiken misschien niet meer op in lijstjes, hun concerten lokken nog steeds veel volk. Vorig bezochten De Kreuners 30 festivals en kwamen 170.00 fans naar hun optredens kijken. Dit jaar lagen ze stil, om even tot rust te komen. Volgend jaar vliegen ze er opnieuw in met een tournee. “Met oude en misschien ook met nieuwe nummers. We zijn er nog niet uit. Maar alles kan. Dat is het leuke als je al een tijdje bezig bent.”

Tom Pintens tot slot was met ‘In Charleroi’ op nummer 14 de hoogste nieuwkomer in de lijst. De artiest is begin augustus overleden en de De Radio1-luisteraars wilden hem duidelijk eren met 3 solovermeldingen in de lijst.