Expo toont iconische jurkjes uit 25 jaar K3

Van de regenboogjurkjes tot glitterkleedjes. Een unieke tentoonstelling van de meest iconische jurken van K3 is zaterdag geopend in Wijnegem Shop Eat Enjoy. De huidige K3’tjes toonden er ook voor het eerst hun nieuwste outfit, die vanaf nu door fans zelf kan worden samengesteld.

De tentoonstelling is volledig gewijd aan de memorabele outfits van de voorbije kwarteeuw en biedt de fans van het eerste uur en de jongere generatie de kans om zich onder te dompelen in de kleurrijke modegeschiedenis van de populaire meidengroep. Ook alle covers van de albums die de afgelopen 25 jaar werden uitgebracht, zijn er te zien. De expo werd door de huidige K3’tjes geopend met een druk bijgewoonde showcase in het shoppingcentrum.

“We zijn enorm blij en trots dat we deze expo vandaag mogen openen”, zeggen Marthe, Hanne en Julia. “Alle iconische outfits zijn hier gratis te bezichtigen. Het gaat om de originele jurkjes, dat zie je want ze zijn hier en daar wat ‘gebruikt’. Elk jurkje dat hier te zien is, komt uit een musical of videoclip.”

© BELGA

De meisjes mochten zelf mee kiezen welke outfits in de expo kwamen, en dat bleek niet zo gemakkelijk. “Voor de oudere jurkjes is dat makkelijker dan voor de jurkjes die we zelf dragen”, zegt Hanne. “Wij zien die nog helemaal niet als iconisch. Maar het doet wel wat met ons om onze eigen outfits in deze collectie te zien hangen.”

Regenboogjurkje

In het shoppingcentrum staat ook een catwalk, hangen alle covers van albums en staan de vijf verschillende versies van het regenboogjurkje tentoongesteld. Van alle versies samen gingen er al ruim 1,9 miljoen exemplaren over de toonbank.

Wijnegem Shop Eat Enjoy heeft naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van K3 ook een online quiz gelanceerd waarbij leuke prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs zijn tickets voor de première van de nieuwe musical van ‘De Drie Biggetjes’. De klok van het Wijnegemse shoppingcentrum kreeg voor de gelegenheid ook enkele K3-deuntjes als melodie.

De expo ‘25 jaar K3’ is nog tot en met 7 oktober gratis te bezichtigen in Wijnegem Shop Eat Enjoy.