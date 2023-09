Burkinees leger doodt meer dan honderd vermoedelijke terroristen

De militairen namen drugs en wapens in beslag en vernietigden de voertuigen van de terroristen. Bij de operatie kwamen ook vijf soldaten om het leven.

Net als in zijn buurlanden Mali en Niger zijn in het 21 miljoen inwoners tellende Burkina Faso gewapende troepen actief die trouw gezworen hebben aan terreurbeweging Islamitische Staat of aan het terreurnetwerk Al Qadda. De militaire leider van Burkina Faso, kapitein Ibrahim Traoré, die in de herfst van 2022 aan de macht is gekomen na twee staatsgrepen, heeft tot nu tevergeefs geprobeerd om de jihadisten terug te dringen.

In Burkina Faso zijn meer dan twee miljoen mensen op de vlucht voor het geweld.