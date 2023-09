Oma van patiëntje met varkenslintworm (9) over lijdensweg na besmetting: “Mijn kleinzoon lag nog weken in ziekenhuis na operatie”

Xavier verbleef meer dan drie weken in het ziekenhuis omdat pas later werd vastgesteld dat hij besmet was met een varkenslintworm. — © rr

Dat voor de zomer bij drie kinderen van een school in Lier een varkenslintworm werd vastgesteld, hoeft niet tot paniek te leiden, verklaarden experts. Maar je mag de gevolgen van een besmetting ook niet minimaliseren, vindt Ingrid Van den Bosch (66). Haar kleinzoon was de eerste van de drie leerlingen van Het Molentje in Lier die met epilepsieklachten in het ziekenhuis werd opgenomen. Pas later bleek dat een larve van een varkenslintworm zich in zijn hersenen had genesteld.