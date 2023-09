Voor honderd landgenoten liep deze zomervakantie in buitenland fataal af

We zoeken steeds vaker het avontuur op tijdens onze vakanties. En dat is niet zonder risico. Honderd landgenoten lieten in juli en augustus het leven op vakantie, tien procent meer van vorig jaar. Al waren het niet allemaal avonturiers die stierven. Ook hartfalen, een gevolg van de extreme hitte, werd veel toeristen fataal.

De cijfers komen van uitvaartspecialist DELA dat het gros van de repatriëringen uit het buitenland voor zijn rekening neemt. Het gaat om toeristen, maar ook om mensen die al langer in het buitenland verbleven en daar in juli of augustus stierven. Sommigen door een medisch probleem, anderen in een tragisch ongeval.

“Hartfalen blijft de belangrijkste doodsoorzaak en daar speelde de grote hitte deze zomer in sommige landen, in combinatie met fysieke inspanningen, een grote rol in. Daarnaast stierven veel landgenoten tijdens ongevallen op vakantie”, zegt Greta Plas, die bij DELA verantwoordelijk is voor de repatriëringen.

Zo is begin augustus een 20-jarige Belgische toerist in Frankrijk overleden nadat hij bewusteloos werd aangetroffen op de zeebodem. Een 47-jarige man uit Baasrode stierf toen hij in Kroatië een duik nam in zee en met zijn hoofd een rots raakte.

Op Tenerife kwam een 50-jarige vrouw uit Geel om toen ze plots in elkaar zakte tijdens een wandeling. En een 28-jarige jongeman uit Ternat stierf toen hij in de Franse Pyreneeën was uitgegleden tijdens een bergwandeling en een diepe val maakte.

De meeste repatriëringen gebeurden deze zomer vanuit Frankrijk, Spanje en Italië, niet toevallig de populairste vakantiebestemmingen voor Belgen. Maar ook uit Zweden, Denemarken en Noorwegen werden overleden landgenoten gerepatrieerd en dat voor het eerst tijdens een zomervakantie.

De Scandinavische landen hebben de jongste jaren dan ook veel aan populariteit gewonnen bij Belgische toeristen.

Medische interventies

Europ Assistance moest deze zomer, in vergelijking met vorig jaar, een kleine tien procent minder medische dossiers openen voor landgenoten die in het buitenland in de problemen kwamen. Touring daarentegen spreekt van 20 procent meer oproepen uit het buitenland voor technische en medische bijstand.

“De technische oproepen kwamen er onder meer voor schade door onweer en hagel in Frankrijk en Italië. Veel maag-darminfecties en cardiologische problemen door de extreme hitte in sommige landen zorgden voor meer medische repatriëringen. Wij hebben in totaal 1.182 mensen moeten terughalen uit het buitenland deze zomer”, zegt Danny Smagghe van Touring.