BUNDESLIGA. Victor Boniface scoort weer tweemaal voor Leverkusen, Senne Lynen en Olivier Deman zien Werder Bremen vanop bank vlot eerste driepunter boeken

Er stonden op zaterdagnamiddag weer heel wat matchen op het programma in de Duitse Bundesliga. Bayer Leverkusen behield haar perfecte reeks in eigen huis tegen Darmstad na een vlott zege, met Victor Boniface in de hoofdrol. Het Werder Bremen van Senne Lynen en Olivier Deman won dan weer voor het eerst dit seizoen, terwijl Koen Casteels met Wolfsburg voor het eerst punten liet liggen.