‘Seksfilm’ met Emma Stone krijgt staande ovatie van 8 minuten

‘Poor Things’ is gebaseerd op de gelijknamige roman van Alasdair Gray en gaat over een jonge vrouw (Stone) die door een wetenschapper (Willem Dafoe) opnieuw tot leven wordt gewekt met behulp van een kinderbrein. Het naïeve personage van Stone besluit vervolgens om als prostituee in Parijs te gaan werken. De film van regisseur Yorgos Lanthimos bevat veel seksscènes, iets waar hij eerder op de dag al voor had gewaarschuwd.

“Het was heel belangrijk voor mij om geen preutse film te maken, omdat het dan zou voelen alsof ik mijn hoofdpersoon compleet zou bedriegen”, zei Lanthimos tijdens een persconferentie voorafgaand aan de screening.

“We moesten zeker weten dat Emma geen problemen zou hebben met haar lichaam, naakt voor de camera staan en al die scènes spelen. Maar zodra ik iets zei over seks, zei zij al: ’Ja natuurlijk, het gaat om Bella. We doen wat we moeten doen’.”

Na afloop van de film volgde een staande ovatie van maar liefst acht minuten, meldt Variety. Het aanwezige publiek juichte Lanthimos enthousiast toe. Stone en haar collega castleden waren vanwege de staking van de Amerikaanse acteursbond SAG-AFTRA niet aanwezig bij de première.