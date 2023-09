LA LIGA. Toptransfer Jude Bellingham verlost Real Madrid voor tweede week op rij met winner in slotfase

Jude Bellingham heeft zaterdagnamiddag op de vierde speeldag van La Liga een vervolg gegeven aan zijn droomstart in het shirt van Real Madrid. Hij kroonde zich ook in een volledig gerenoveerd Bernabeu tegen Getafe tot matchwinnaar met de winning goal diep in de toegevoegde tijd: 2-1.

Borja Mayoral, afkomstig uit de jeugd van Real, bezorgde zijn voormalige werkgever een lastige namiddag. Joselu tekende meteen na rust voor de gelijkmaker. De Koninklijke leek nadien zijn tanden stuk te bijten op de stugge bezoekers, tot Bellingham in minuut 95 (!) andermaal zijn duivels ontbond.

Zo mochten de fans in het vernieuwde Bernabéu toch nog victorie kraaien, met dank aan hun nieuwe goudhaantje Jude Bellingham. Voor de tweede week op rij redt de Engelsman de Koninklijke in de slotfase. De middenvelder zit nu aan vijf doelpunten in vier optredens voor Real en kwam al in elke match tot scoren.

Real gaat aan de leiding in de rangschikking van de Spaanse eerste klasse met 12 op 12.