Zelenski en topgeneraal: “We rukken verder op. Vanaf nu kan het snel gaan”

In een exclusief interview zegt de Oekraïense generaal dat de troepen een cruciale doorbraak hebben bereikt in de tegenaanval die nu al even aan de gang is. “We zijn door de eerste verdedigingslinie van het Russische bolwerk gebroken, de weg naar meer ligt nu open”, zegt hij.

LEES OOK. Zelfs met kartonnen drones vallen Oekraïners Rusland aan, en de impact wordt steeds groter (+)

Hij bevestigt daarmee wat president Zelenski even voordien verklaarde namelijk dat het tegenoffensief volop aan de gang is en dat Kiev vooruitgang boekt, wat sommigen ook mogen beweren. “We zijn onderweg om de vijand te verslaan”, zei de Oekraïense president die zaterdag nog troepen bezocht om hen te bedanken en moed in de spreken. Dat zal nodig zijn want de verliezen zijn groot. Aan beide kanten.

“Het tegenoffensief ging media juni formeel van start. Maar de vijand maakte het ons niet gemakkelijk. We zijn weken bezig geweest met het opruimen van gigantische mijnenvelden. Dat is nu voorbij, zodat we vanaf nu sneller vooruitgang zullen kunnen boeken. Zeker naarmate we de zwakkere tweede linies zullen bereiken in sommige gebieden.”

(Lees verder onder de X-post)

Volgens Tarnavskiy hebben de Russen alles op de eerste frontlinies ingezet en veel minder op wat nadien komt. “En daar zullen ze nog spijt van krijgen. Maar Moskou had niet verwacht dat ons leger zo diep zou kunnen doordringen in vijandelijk gebied. We bevinden ons nu tussen de eerste en tweede verdedigingslinie. Vanaf nu kan het snel gaan, al zijn er in een oorlog altijd onverwachte omstandigheden die voor vertraging kunnen zorgen.”

Beste soldaten

Toch gelooft president Zelenski dat ze de Krim zullen heroveren. “Maar alles op zijn tijd.”

“We hebben lastige weken gehad omdat we bij het voorbereiden van de aanvalsroutes bestookt werden met drones en granaten. Maar nu de weg grotendeels vrijgemaakt is, zullen de Russen een tandje moeten bijsteken. Maar of laat zullen de Russen zonder hun beste soldaten zitten, zodat we meer en sneller kunnen aanvallen.”

LEES OOK.Aan het zuidelijk front worden de Russische verdedigingslinies almaar fragieler: “De vijand verzamelt troepen voor een beslissende slag”

“De afgelopen dagen, zegt de bevelhebber, hebben we een belangrijke overwinning geboekt in de zuidoostelijke regio Zaporizja. Intussen gaan we gestaag vooruit. Ook in andere regio’s bereiden we ons voor om aan te vallen, waar dat kunnen we uiteraard niet verklappen.”

Tarnavskiy is tankspecialist van opleiding en heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Als officier en als strateeg. En hij geniet honderd procent het vertrouwen van Zelenski, die strijdvaardiger dan ooit klinkt en moed put uit de vooruitgang die de jongste dagen geboekt zijn. Hij wil dan ook niet horen dat het allemaal wat trager gaat dan voorzien. Dat een blitzoffensief uitblijft.

“Nu we door de mijnenvelden geraakt zijn, hebben de Russen een groot deel van hun voorsprong kwijtgespeeld”, zegt de brigadegeneraal die zich niet wil vastpinnen op tijdlijnen voor het bereiken van grote doelen zoals Melitopol of de kustlijn aan de Zee van Azov.

Aan vredesonderhandelingen, tot slot, wil Oekraïne momenteel zelfs niet denken, zegt de generaal nog. “Alleen een totale nederlaag van Rusland kan op termijn een nieuwe invasie voorkomen. Daar gaan we ook voor.”