Matthieu Bonne (29) zwemt 131 kilometer en pakt wereldrecord langste afstand non-stop zwemmen

Matthieu Bonne is de nieuwe wereldrecordhouder langste afstand zwemmen in open water. — © Stefanie Reynaert

Het moet gezegd: Matthieu Bonne is een straffe kerel. Donderdagochtend sprong de Bredenaar het water van de Griekse zee in, klaar om zijn wereldrecordpoging aan te vatten. Zaterdagavond, om 22 uur Belgische tijd, had hij maar liefst 131 kilometer gezwommen zonder ook maar één voet aan wal of een boot te zetten. Daarmee komt het wereldrecord ‘langste afstand non-stop zwemmen’ op naam van de Bredenaar te staan.

Woensdagochtend om 9 uur Belgische tijd – in Griekenland is het een uur later - had Matthieu Bonne aan zijn poging om het wereldrecord langste afstand non-stop zwemmen moeten beginnen. Alleen speelde de wind aan de Griekse kust hem parten. Dus besloot Bonne om zijn poging een dag uit te stellen, tot donderdagochtend. Na een goede nachtrust tijdens de nacht van woensdag op donderdag, dook hij uiteindelijk om 10 uur plaatselijke tijd het water van de Golf van Korinthe in Griekenland in. Hij zou er – als alles goed zou gaan – pas na 127 kilometer zwemmen uitkomen. Temperatuur van het zeewater: 27 graden. Voor Bonne het water indook zei hij: “Tot over een dag of twee.” Net of hij ging het snel even doen. (Lees verder onder de foto)

Matthieu Bonne dook donderdagochtend om 0 uur Belgische tijd de Griekse zee in. — © Stefanie Reynaert

De eerste kilometers gingen erg vlot, ondanks het feit dat de wind nog steeds fel aanwezig was. Daardoor moest Bonne golven van drie of vier meter verwerken. Dat veroorzaakte nekpijn. Het water bleek daarnaast met 21 graden koeler te zijn dan initieel werd verwacht, dus zwom Matthieu dichter bij de kust. Na 24 uur zwemmen zat Bonne al over halfweg met 68 kilometer op de teller. Al begon de pijn en de vermoeidheid stilaan de kop op te steken. Om niet onderkoeld te geraken werd hem warme drank toegediend. Het team dat Bonne begeleidde, hield de zwemmer alert. En dan moest de tweede nacht nog komen.

Afgekoeld

Uiteindelijk verbeterden de weersomstandigheden en waren de golven minder hoog. Dat gaf de Bredenaar uiteindelijk nieuwe moed. Vrijdag om 16 uur Belgische tijd stond er dan ook al 83 kilometer op de teller. Vooral de koude begon zijn tol te eisen. Ondanks de warme temperaturen in Griekenland, schoof de zon geregeld voor de wolken, waardoor Bonne moeilijk opgewarmd geraakte. Door de snelle energieverbranding raakte zijn lichaam immers sneller afgekoeld. Door het slaaptekort kreeg Matthieu ook nog eens last van hallucinaties en ook zijn smaakvermogen nam af. (Lees verder onder de foto)

Bonne werd gedurende de hele zwempartij constant in de gaten gehouden en gemotiveerd door zijn begeleidend team. — © Stefanie Reynaert

Ook de tweede nacht in het Griekse water werd door Matthieu Bonne overwonnen. Hij startte de dag met maar liefst 110 kilometer op de teller. Het wereldrecord leek in zicht. De fysieke ongemakken begonnen echter door te wegen op het lichaam van de ultrasporter en daardoor zakte ook het zwemtempo. “Zijn hele lichaam, maar vooral zijn lippen door het zoute zeewater, doen heel erg veel pijn”, zo liet zijn entourage weten. Zijn begeleidend team moedigde de Bredenaar constant aan. Met optimale weersomstandigheden vatte Bonne zijn laatste kilometers aan. (Lees verder onder de foto)

Bonne zwom twee nachten door. — © Stefanie Reynaert

Omstreeks 22 uur was het dan eindelijk zo ver. Matthieu bereikte zijn einddoel en zette voor het eerst in bijna zestig uur voet aan wal. Hij verbreekt zo het wereldrecord van de Olympische zwemmer Neil Agius uit Malta die 125,7 kilometer zwom in open water. Bonne zette het nieuwe wereldrecord neer, amper vijf maanden nadat hij in Arizona een ander wereldrecord verpulverde door maar liefst 3.619,72 kilometer te fietsen in amper 7 dagen.