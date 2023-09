Niemand wil dit ‘vervloekte’ schilderij in huis ophangen

Groot-Brittannië is in de ban van een ‘vervloekt’ schilderij. Dit doek zou niemand willen “omdat het meisje je met haar ogen door de kamer heen volgt.”

Op het ruwe schilderij van een onbekende schilder staat een jong meisje in een rode jurk die hooghartig in de verte staart. Het doek werd door een onbekende man van middelbare leeftijd geschonken aan de liefdadigheidswinkel omdat hij er vanaf wilde. En dus mochten zij het verkopen.

Niet dat het veel waard is. Maar dat wordt het misschien nog, want het werkje is plots nationaal nieuws in Groot-Brittannië nadat de winkelierster het als ‘vervloekt’ heeft bestempeld.

Sindsdien wordt het vergeleken met de vervloekte pop Annabelle uit The Conjuring uit 2013 en met de spookkinderen uit The others uit 2001 met Nicole Kidman in de hoofdrol. Anderen hebben het over “Polly Portrait Poltergeist”.

De hele heisa kwam er nadat het kadertje tot twee kee toe door de kopers werd teruggebracht, wat uitzonderlijk is. De nieuwe eigenaars wilden hun centen niet terug, als dat portret maar uit hun huis was, want ze werden er “beverig en bedroefd” van, klonk het.

Ben je dapper genoeg?

De winkelverantwoordelijke wil het nu het liefst zo snel mogelijk weer verkopen. “Natuurlijk geloof ik niet in spoken. Maar als je het meisje op het werk bekijkt, merk je meteen dat ze je met haar ogen door de kamer heen volgt”, zegt hij.

Hij heeft het schilderij in de etalage gezet met een papiertje op: “Ze is terug! Twee keer verkocht, twee keer teruggebracht. Ben je dapper genoeg???”.

De vorige keer ging het werk voor 25 euro de deur zijn, nu wordt er nog maar 20 euro voor gevraagd. Maar nu het plots zoveel aandacht krijgt, zou de prijs wel eens fors de hoogte in kunnen gaan.