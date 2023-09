Zware schade door schoorsteenbrand in Oudergem

In de Brusselse gemeente Oudergem heeft een schouwbrand zaterdagavond heel wat schade veroorzaakt aan een gebouw op de Waversesteenweg. Een deel van het dak moest afgebroken worden om de brand volledig te blussen. Gewonden zijn er volgens de Brusselse brandweer niet gevallen.

De brandweer werd rond 18.15 uur opgeroepen. Ter plaatse bleek het vuur te woeden in een gebouw met een pizzarestaurant op de benedenverdieping en twee verdiepingen daarboven. Alle aanwezigen in het gebouw hadden zich in veiligheid kunnen brengen zodat er geen gewonden vielen.

“De brand is waarschijnlijk begonnen in de schoorsteen van de pizzaoven van de eetgelegenheid, met een uitbreiding naar de tweede verdieping en het dak”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De dakbedekking werd ontmanteld om te blussen en doven van de laatste hotspots en ook om een eventuele heropflakkering te vermijden. Het nablussen en de opruimingswerken namen heel wat tijd in beslag. De twee appartementen op de eerste en tweede verdieping zijn onbewoonbaar.”

“Schouwen hebben onderhoud nodig, dienen gecontroleerd en geveegd te worden om brand te vermijden en een goede trek te verzekeren”, voegt Derieuw nog toe. “Dat zorgt voor de evacuatie van de verbrandingsgassen en verkleint het risico op CO-vergiftiging.”