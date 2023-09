Oud-premier Leterme enthousiast over succes staatsbon, maar scherp voor banken: “Geen gepaste communicatie”

De staatsbon van financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft de kaap van 22 miljard overschreden en scoort daarmee fors beter dan de staatsbon uit 2011, die goed was voor 5,7 miljard euro. Toen was Yves Leterme (CD&V) premier en zette hij zijn schouders onder de belegging. “Het waren andere staatsbons, op 3, 5 of 8 jaar”, zegt Leterme zondag op Radio 1. “Het vertrouwen in de overheid en de banken was ook veel lager. Maar nu is het zeker en vast een voltreffer. Dit was een goed initiatief.”

Alleen is het afwachten hoe de banken reageren. Want dat was het doel van Van Peteghem: de banken onder druk zetten om hun rentes te verhogen. “Daar is hij nog niet in geslaagd, nee”, zegt Leterme. “Maar het is nog vroeg. Ik denk dat we nog even moeten afwachten. Ik ben in ieder geval nieuwsgierig.”

Communicatie

Leterme vindt dat de banken, en dan voornamelijk de grootbanken, in de voorbije weken en maanden niet bepaald eerlijk geweest zijn. “Niet alle argumenten die ze gebruikt hebben waren gepast en correct”, vindt hij. De oud-premier zei het dan onder meer te hebben over de ruimte die ze hebben om klanten hogere rentes toe te kennen.

Of de gentlemen’s agreement die de grootbanken zeiden te hebben met de overheid, dat ze de rentes niet zouden verhogen om niet in concurrentie te treden met de staatsbon. De communicatie daarover werd al snel teruggetrokken en tegengesproken door de banken zelf. “Dat was toch erg dichtbij liegen”, zegt hij. “Maar het is goed dat er goed financieel toezicht is in ons land.”