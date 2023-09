Twee vrouwelijke journalisten veroordeeld in Iran

Elnaz Mohammadi van de krant Ham Mihan en Negin Begheri van Haft-e-Sobh zullen bijna een maand in de cel moeten blijven. De veroordeelde vrouwen zullen in de komende vijf jaar ook een opleiding ‘professionele ethiek’ moeten volgen en ze mogen Iran niet verlaten.

Elnaz Mohammadi zat al een week vast in februari voor een onbekende reden. Ze is de zus van Elahe Mohammadi, die voor dezelfde krant werkt. Zij zit in de cel sinds september 2022 nadat ze verslag had uitgebracht van de uitvaart van Mahsa Amini, de jonge vrouw die stierf nadat ze was opgepakt omdat ze de strikte kledingregels niet volgde.

Dat overlijden leidde tot dodelijke protesten in Iran. In de nasleep werden volgens lokale media meer dan negentig journalisten opgepakt of ondervraagd.