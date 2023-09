VIDEO. Christian Benteke scoort twee keer, openingstreffer tegen Chicago Fire is een beauty

Ex-Rode Duivel Christian Benteke heeft de eerste en de laatste treffer scoorde in de MLS-wedstrijd van DC United tegen Chicago Fire (4-0). De eerste was een beauty: hij controleerde de bal heerlijk op de borst, omspeelde met een subtiele tussencontrole zijn tegenstander en werkte klinisch af. Benteke gaf ook de assist voor de 2-0 van Theodore Ku-DiPietro en scoorde in de blessuretijd de 4-0. Een deugddoende prestatie voor Benteke, die al drie maanden niet gescoord had en nu aan 10 treffers in 25 competitiewedstrijden zit. Het was voor United, gecoacht door Wayne Rooney, de eerste zege sinds begin juli.