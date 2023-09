Nest van zeven pups gedumpt aan circuit van Zolder, dierenasiel schreeuwt om hulp: “Jammer genoeg geen uitzondering”

In het dierenasiel van Genk bekomen zeven pups die enkele dagen geleden aan het circuit van Zolder werden gedumpt. Een zoveelste tragisch hoofdstuk in een dik jaarboek van dierenleed. Het asiel vraagt nu om hulp; zowel financieel als naar opvang toe.

De zeven pups werden volledig onderkomen gevonden langs het circuit van Zolder en in wasmanden naar de politie gebracht. Sommige hondjes waren er zo slecht aan toe dat getwijfeld werd of ze het wel zouden halen. Maar dankzij de dierenartsen konden ze allemaal worden gered. De hondjes - ze kregen de naam ‘Bende van Terlaemen’ bekomen intussen in het dierenasiel. Samen met de 40 andere hondjes die de voorbij maand in beslag werden genomen.

(lees verder onder de foto’s)

© Dierenasiel Genk

© Dierenasiel Genk

© Dierenasiel Genk

Adoptie

De hondjes maken deel uit van een gerechtelijk onderzoek en zijn een tijdje niet vrij voor adoptie. “Ze moeten fysiek ook nog enorm aansterken”, laat het asiel weten. Maar omdat al die honden verzorgen handenvol geld en mankracht kost, vraagt het asiel nu hulp. “Dit verhaal is jammer genoeg geen uitzondering. We verwachten eigenlijk dat de volgende inbeslagname maar heel kort op zich laat wachten. En al die extra dieren verzorgen, dat kunnen we niet meer alleen”, laat het asiel weten. Want het laatste jaar zijn de rekeningen voor inbeslaggenomen honden die een operatie nodig hadden hoog opgelopen. “Het gaat om duizenden en duizenden euro’s. Geld dat wij niet hebben. Daarom is elke euro steun welkom.”

Naast geld is het asiel ook op zoek naar opvangplaatsen voor de hondjes. “Voor al de inbeslaggenomen honden zoeken we een stressloze, prikkelarme, huiselijke omgeving. Zeker wanneer er een operatie aan te pas is gekomen en nauwe opvolging noodzakelijk is.”

Mensen die ervaring hebben met honden met een rugzakje of revalidatietrajecten en een hond willen opvangen kunnen een mailtje sturen naar info@dierenasielgenk.be.

Voor meer info kan u ook terecht op de Facebookpagina van het dierenasiel Genk

© Dierenasiel Genk