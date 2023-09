Cristiano Ronaldo rondt als eerste speler kaap van de 850 goals in officiële matchen

Cristiano Ronaldo (38) heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de 1-4 voor Al Nassr tegen Al Hazm was het 850ste doelpunt in zijn carrière. Op basis van de statistieken waar unanimiteit over bestaat, is Ronaldo de eerste speler die de kaap van de 850 goals rondt in officiële wedstrijden, al lopen de tellingen van topschutters uit het verleden soms uiteen. Zo staat Pelé nog steeds in het Guinness World Record Book met 1.279 goals in 1.363 matchen, maar daarin zijn ook vriendschappelijke wedstrijden meegeteld. Ronaldo scoorde zijn 850 goals in 1.179 wedstrijden.