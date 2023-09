Van Quickenborne sluit niet uit dat er alsnog fiscale hervorming komt, De Croo doet deur uur later al dicht

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sluit niet uit dat er alsnog een fiscale hervorming komt. “Als we bereid zijn taboes te laten varen, is er veel mogelijk”, zei hij zondag in De Zevende Dag op Eén. Een uur later deed premier Alexander De Croo (Open VLD) bij VTM nieuws de deur alweer dicht.