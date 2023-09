Beierse viceminister-president mag aanblijven na beschuldigingen van antisemitisme

Christendemocraat Söder stond afgelopen week onder zware druk om een beslissing te nemen over zijn viceminister-president. Zondag verklaarde hij dat hij lang met Aiwanger sprak en van oordeel is dat een ontslag geen gepaste reactie zou zijn.

Aiwanger werd de voorbije dagen gelinkt aan een antisemitisch pamflet uit zijn schooltijd in de jaren tachtig. Zijn oudere broer nam de verantwoordelijkheid op zich, al gaf Aiwanger wel toe dat er “een of een paar kopieën” in zijn rugzak werden aangetroffen.

Een voormalige klasgenoot getuigde vervolgens bij de Duitse zender ARD dat Aiwanger soms de Hitlergroet bracht toen hij het klaslokaal binnenkwam.

Aiwanger is de partijvoorzitter van de conservatieve partij Freie Wähler (Vrije Kiezers) en maakt met zijn partij deel uit van de regeringscoalitie in Beieren. Hij werd viceminister-president en minister van Economie.