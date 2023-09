Waarom Westerlo ondanks 1 op 18 blijft geloven in coach Jonas De Roeck: “Als je altijd over lange termijn praat, dan gaan we zijn positie nu niet in vraag stellen”

Meer dan 15 miljoen heeft Westerlo deze zomer geïnvesteerd, maar na zes speeldagen zijn de resultaten niet in balans: 1 op 18. Er zijn trainers die voor minder de bons krijgen. Ondanks de grote voetbaldromen heerst in ’t Kuipje nog steeds de Kempense nuchterheid. Zonder verrassende plotwendingen zit Jonas De Roeck na de interlandbreak tegen Antwerp gewoon in de dug-out. “Dit is niet de start waarop we gehoopt hadden, maar we gaan samen blijven vechten.”