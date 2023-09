VIDEO. Club Brugge-kapitein Hans Vanaken jent Gentse fans en krijgt meteen na affluiten steekje terug: “Ik vind dat zoiets moet kunnen”

“Ik was niet verrast dat AA Gent er vanaf de start zo fel invloog, nee”, vertelde Hans Vanaken na affluiten bij Eleven. “Dat kan je verwachten, hier is dit de match van het jaar. Naarmate de match vorderde, zaten ze wel door hun krachten heen door zoveel druk te zetten en kwamen wij beter in ons spel. Uiteindelijk heeft efficiëntie de doorslag gegeven.”

Vanaken ging nadat hij de 1-1 scoorde ook even zijn gram halen bij de thuisfans. “Dat moet kunnen, vind ik. Zij riepen op mij en twee minuten later valt die goal. Dan mogen ze ook een reactie verwachten. Ik vind dat zoiets moet kunnen, ik heb er ook geen problemen mee dat ze op mij roepen.”

De Gentse stadion-dj had het akkefietje ook in de gaten en legde na de Gentse zege het plaatje ‘Arrivederci Hans’ op – nog een prikje naar Vanaken. “Of ik dat gehoord had? Ja, voilà, dat is wat ik bedoel: zoiets vond ik ook mooi”, kon Vanaken ermee lachen. “Dat liedje is dan natuurlijk weer een reactie op wat ik doe. Maar zoiets kan ik allemaal perfect accepteren.”