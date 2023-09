Dankzij een kopbaldoelpunt van Lauerbach duikt KV Mechelen met een fraaie 10 op 18 de interlandbreak in. Drie opeenvolgende zeges deden het opborrelende gemopper na het 1-0 debacle op RWDM snel verstommen. Scorebordjournalistiek of niet, een blinde kan zien dat de kern van KV Mechelen een pak sterker is dan die van vorig seizoen.