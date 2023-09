ANALYSE. “Het probleem bij Club Brugge ligt in de defensie”

Het was aanvallend lange tijd niet goed bij Club Brugge. Thiago in de greep van de Buffalo-defensie, Zinckernaegel niet op zijn gebruikelijk niveau, Nusa te weinig in het spel en Skov Olsen, de man van de beslissingen tegen Osasuna, op de bank. Toch ligt daar niet het grootste probleem bij Club Brugge, dat bewees het in de slotfase toen het offensief wel losliep en de gelijkmaker op Nardi strandde. Het probleem bevindt zich in de verdediging.