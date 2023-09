Benefiet voor gezin dat na jarenlange twist afgesloten raakte van openbare weg: “Ergste vind ik dat ik op mijn tachtigste niet meer geloofd word”

Om de kosten van de aanslepende juridische procedure die al in de tienduizenden euro’s loopt wat te drukken, organiseerde Team Brakenstraat zaterdag een benefiet in Sint-Antonius. De familie Geys uit de Brakenstraat kan langs geen enkele kant haar huis nog bereiken. Eind 2019 sloot een buur de Brakenstraat af met een poort, omdat die volgens hem een private weg is. “Het ergste vind ik het gevoel dat ik op mijn tachtigste niet meer geloofd word”, zegt Ria Geys, die heel haar leven in de bewuste straat waarvan nu het bestaan wordt betwist, woonde.

Het benefiet vond plaats in een feesttent bij René en Maria Adriaensen-De Bie in de Raymond Delbekestraat. Zij werden buiten hun wil mee in het conflict betrokken, omdat er na het afsluiten van de straat van hen verwacht werd over hun erf doorgang te verlenen aan de familie Geys naar de Raymond Delbekestraat. “Wij hebben niets tegen die mensen, maar wij willen dit niet”, zegt Maria De Bie. “Op die manier verliezen wij zelf verschillende meter grond van wat later een potentiële bouwgrond kan zijn. Wie gaat dat allemaal vergoeden? Daarom hebben wij zelf een greppel gegraven, om te tonen dat wij dit niet wensen. Bovendien ligt er een weg”, zegt Maria.

Maria De Bie (rechts). “Wij zijn buiten onze wil meegesleurd in dit conflict en willen een oplossing.” — © kma

Dat is nu net wat er betwist wordt. Toen de buur na een geschil een poort plaatste, ging de familie Geys ervan uit dat het openbaar karakter van de Brakenstraat bewezen was. Er staat een officieel straatnaambord, het schepencollege keurde destijds de aanleg van nutsleidingen onder de weg goed en onderhield soms de straat, en de weg staat op oude plannen. Maar juridisch blijkt de heropening niet eenvoudig afdwingbaar.

“We zitten nu in de procedure van ‘recht van uitweg’”, zegt Anneleen, die getrouwd is met Andy Geys. “De vrederechter heeft alle eigenaars van percelen in de buurt opgeroepen om te zien wat de beste uitweg is. Het gaat om 22 percelen van 32 personen en een vennootschap. Eén eigenaar woont in Wallonië en eentje zelfs in Spanje. Het probleem heeft dus internationale vormen aangenomen.”

Er was kindergrime. — © kma

Concreet wordt er dus onderzocht of het bijvoorbeeld mogelijk is een weg door een wei aan te leggen of een weg door een wei richting Oase, een parallelweg een eind verderop. Deze maand komen de vrederechter en een deskundige nog eens kijken. De aanslepende procedureslag, in combinatie met het verlies aan bedrijfsinkomsten, becijfert de familie al op zo’n 70.000 tot 80.000 euro. Daarom werd een crowdfunding opgestart.

Ria Geys (80), haar broer André (74) en schoonzus Luzy waren zelf op het benefiet aanwezig. “Ik vrees dat ik het niet meer ga meemaken”, zegt Ria. “Als er een uitweg gevonden is, kan die eigenaar nog in beroep, want hij moet ons dan doorgang verlenen en heeft ook de plicht die weg te onderhouden. Het ergste vind ik het gevoel dat ik op mijn tachtigste niet meer geloofd word als ik zeg dat de Brakenstraat hier altijd gelegen heeft en heel mijn leven mijn straat is geweest. Ik ben nog voorzitter geweest van het Rode Kruis in Sint-Antonius, heb tien jaar toneel gespeeld bij ’t Jukschot. Heb ik dan niks betekend voor de maatschappij hier? Tot voor die afsluiting reed ik zelf met mijn auto nog naar de winkel. Nu staat hij in de garage en start niet meer. Ik ben afhankelijk van anderen, maar ik zou zelf weer willen rijden naar waar ik wil.”

JB Connection, de band van ex-Katastroof Jimmy Henderickx, kwam spelen op het benefiet. ’s Namiddags was er kinderanimatie. “Naargelang de opbrengst willen we nog een schenking doen aan het Zoersels gezin dat onlangs alles verloor in een woningbrand in de wijk Kievit”, zegt Anneleen.

