Luc Terlinden tijdens bisschopswijding aangesteld tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel

In Mechelen is zondag de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel Luc Terlinden tot bisschop gewijd. Hij wordt de nieuwe leider van de katholieke kerk in ons land, nadat zijn voorganger kardinaal Jozef De Kesel met emeritaat gaat. Terlinden is 54 en groeide op in Brussel.

Onder ruime belangstelling van het publiek maar ook tal van prominenten en zelfs ons vorstenpaar werd Terlinden zondag in de Sint-Romboutskathedraal tot bisschop gewijd. Hij werd ook meteen aangesteld als aartsbisschop. Het was de eerste keer sinds de latere kardinaal Jozef Van Roey in 1926 dat een priester die nog geen bisschop is door de paus tot aartsbisschop werd aangeduid.

Koning Filip en koningin Mathilde werden onder luid applaus door de aanwezigen verwelkomd. Korte tijd later betraden ook een honderdtal priesters en de Belgische bisschoppen en hulpbisschoppen de kathedraal. In hun midden Luc Terlinden, die ook een luid applaus kreeg van de gelovigen in de Sint-Romboutskathedraal.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

Tijdens een ceremonie die 2,5 uur duurde, kreeg Terlinden handoplegging van alle aanwezige bisschoppen en werd nadien door kardinaal De Kesel gezalfd. Bij zijn wijding ontving Terlinden vier bisschoppelijke insignes: een bisschopsring, een mijter, een staf en een pallium. Dat is een wollen schouderband, een liturgisch ereteken dat geldt als symbool van pauselijke macht en van de verknochtheid van de kerkprovincies aan de Heilige Stoel. Na het ontvangen van de bisschoppelijke insignes barstte zowel binnen als buiten de kathedraal een luid applaus en gejoel uit.

Daarna nam Terlinden de leiding van De Kesel over en leidde de eucharistische dienst volgend op zijn bisschopswijding.