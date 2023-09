CHALLENGER PRO LEAGUE. Lommel staat al vijf punten los na vierde zege op rij, Club NXT pakt in extremis punt tegen Patro Eisden

De bezoekers kwamen in de 37e minuut op voorsprong via Lucas Schoofs. In de tweede helft hing Thibaut Van Acker de bordjes opnieuw gelijk (51.). Aanvaller Arthur Sales bezorgde zijn ploeg in de 77e minuut alsnog de driepunter.

Club NXT draait scheve situatie om

Club NXT en Patro Eisden hebben zondag, op de vierde speeldag van de Challenger Pro League, 2-2 gelijkgespeeld. Patro Eisden leek lang op weg naar de overwinning maar gaf deze in het absolute slot alsnog uit handen.

Patro Eisden kwam in de 25e minuut op voorsprong na een owngoal van verdediger Jano Willems. Na de rust maakte Jordan Renson (48.) er al snel 0-2 van, maar Club NXT toonde zich mentaal sterk. Victor Barbera (66.) bracht de Bruggelingen iets na het uur opnieuw in de wedstrijd. Romeo Vermant (90. + 2) zorgde in het absolute slot nog voor de gelijkmaker.

In het klassement staan Club NXT en Patro Eisden met elk 7 punten gedeeld tweede, samen met Zulte Waregem en Jong Genk. L

© Bart Borgerhoff

ommel SK staat met het maximum van 12 punten autoritair aan kop.